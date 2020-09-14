Количество случаев коронавируса в мире превысило 29 миллионов

В мире за всё время с начала эпидемии зарегистрировали 29 006 033 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. При этом побороть болезнь удалось 19 625 959 пациентам.

Лидером по количеству выявленных случаев CoViD-19 являются Соединённые Штаты. Там болезнь подтвердилась у 6 519 979 человек за всё время. На втором месте находится Индия, где зафиксировали 4 846 427 случаев коронавируса. Замыкает первую тройку Бразилия, где выявлено 4 330 455 пациентов с инфекцией.

При этом по числу выздоровевших пациентов на первом месте находится Индия (3 780 107), на втором — Бразилия (3 723 206) и только на третьем — США (2 451 406). Россия в двух списках занимает четвёртое место.

За всё время в мире зафиксировали 924 105 летальных исходов от CoViD-19, и здесь снова лидируют США (194 079). В Бразилии скончалось 131 625 пациентов с коронавирусом, в Индии — 79 722 человека с подтверждённой болезнью.