Курьер "Яндекс.Лавки" доставил петербурженке ведро с мочой

Жительница Петербурга получила заказ с "сюрпризом" от "Яндекс.Лавки": курьер привёз ей ведро с мочой. Об этом девушка написала в "Твиттере", попросив сервис доставки объяснить произошедшее. Ей перезвонил генеральный директор компании и извинился за случившееся.

Позже "Яндекс.Лавка" провела расследование и отстранила от работы нерадивого курьера, ему заблокировали возможность выполнять заказы.

— На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было. Мы не прекращаем попытки связаться с водителем, который был назначен на этот заказ, чтобы выяснить его версию происшествия. Заказ был ночной, — цитирует телеканал "360" директора пиар-службы "Яндекс.Лавки" Елену Новикову.

Сама же пострадавшая говорит, что инцидент исчерпан и к "Лавке" у неё претензий нет.