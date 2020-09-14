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Курьер "Яндекс.Лавки" доставил петербурженке ведро с мочой

В компании принесли извинения и начали проверку.

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Фото © Антон Белицкий / ТАСС

Жительница Петербурга получила заказ с "сюрпризом" от "Яндекс.Лавки": курьер привёз ей ведро с мочой. Об этом девушка написала в "Твиттере", попросив сервис доставки объяснить произошедшее. Ей перезвонил генеральный директор компании и извинился за случившееся.

Позже "Яндекс.Лавка" провела расследование и отстранила от работы нерадивого курьера, ему заблокировали возможность выполнять заказы.

На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было. Мы не прекращаем попытки связаться с водителем, который был назначен на этот заказ, чтобы выяснить его версию происшествия. Заказ был ночной, — цитирует телеканал "360" директора пиар-службы "Яндекс.Лавки" Елену Новикову.

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Девушка понимала, что молодой человек знает номер её дома и квартиры.

Сама же пострадавшая говорит, что инцидент исчерпан и к "Лавке" у неё претензий нет.

Ранее Лайф сообщал о курьере другой крупной службы доставки, который попытался "подружиться" с 11-летней москвичкой.

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