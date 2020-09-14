Петербуржец забрался на крышу храма и отказывается слезать уже несколько часов — видео

Видео © LIFE / Соцсети
В Санкт-Петербурге 40-летний работник монастыря взобрался на крышу Александро-Невской лавры и уже несколько часов стоит на кровле здания на высоте примерно 20 метров. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
По предварительным данным, в руках у мужчины нож. Сейчас с ним работают сотрудники МЧС и психологи, которые пытаются уговорить его спуститься, но пока он никого к себе не подпускает. В МВД Лайфу уточнили, что работник монастыря может находиться в неадекватном состоянии.
Видео © LIFE
Как сообщил Лайфу источник, взобравшийся на крышу утверждает, что на земле ему якобы угрожает опасность, и отказывается спускаться вниз. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре мужчина работает около месяца.
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Ранее Лайф сообщал, что житель Санкт-Петербурга погиб, когда пытался выполнить эффектный трюк на мосту.
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