Петербуржец забрался на крышу храма и отказывается слезать уже несколько часов — видео

Видео © LIFE / Соцсети

В Санкт-Петербурге 40-летний работник монастыря взобрался на крышу Александро-Невской лавры и уже несколько часов стоит на кровле здания на высоте примерно 20 метров. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в руках у мужчины нож. Сейчас с ним работают сотрудники МЧС и психологи, которые пытаются уговорить его спуститься, но пока он никого к себе не подпускает. В МВД Лайфу уточнили, что работник монастыря может находиться в неадекватном состоянии.

Видео © LIFE

Как сообщил Лайфу источник, взобравшийся на крышу утверждает, что на земле ему якобы угрожает опасность, и отказывается спускаться вниз. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре мужчина работает около месяца.