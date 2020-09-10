"Не впадать в детство". Тиктокеры выступили с обращением после падения с крыши каршеринговой машины

Видео © Соцсети

Блогеры, один из которых упал с крыши каршеринговой машины на дорогу, записали видеообращение. После шквала обрушившейся на них критики они призвали не повторять их ошибок.

— Мы с ребятами катались по Москве, в какой-то момент решили с другом вылезти в окно, чтобы повеселиться... Мы думали, что никому не помешаем этим, — говорит блогер Анастасия в интервью телеканалу "360".

Она объяснила, что её друг Александр решил взобраться на крышу авто. От неожиданности водитель затормозил, и парень свалился.

Впрочем, обошлось без травм. Разве что у блогеров состоялся разговор с полицией. А на машине появилась вмятина. Ущерб придётся оплатить. Тиктокерам это стало уроком, и они предостерегли своих подписчиков от безрассудства.

— Мы советуем так не делать. Не впадать в детство, — сказали Александр и Анастасия.