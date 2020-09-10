ЕС призвал Великобританию не нарушать договор о Brexit из-за нового законопроекта

Еврокомиссия заявила, что, поскольку договор о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу ещё в феврале, менять, исправлять, интерпретировать и игнорировать его в одностороннем порядке нельзя. В противном случае это подорвёт доверие с Соединённому Королевству и поставит под угрозу текущие отношения между сторонами соглашения.

Яблоком раздора стал законопроект, который накануне представило Правительство Великобритании. Согласно документу, Соединённое Королевство обеспечит Северной Ирландии свободный доступ к рынку остальной территории страны. Законопроект наделяет Лондон правом самостоятельно регулировать все передвижения товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также даёт право предоставлять государственную помощь бизнесу, минуя европейское законодательство.

Законопроект вызвал бурю критики в Еврокомиссии и уже стал скандальным, поскольку договор о выходе Великобритании из Евросоюза подразумевает со следующего года применение таможенных тарифов на товары, следующие из Соединённого Королевства как в Ирландию, так и в другие страны ЕС. Документ нашёл критику даже в самом парламенте Великобритании. В частности, против него выступила экс-премьер страны Тереза Мэй, заявив, что он нарушает международное законодательство и, как следствие, лишает Британию доверия со стороны других государств.