Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

МВД Белоруссии сообщило о задержании 774 человек в ходе протестов 13 сентября

Общее число участников несогласованных акций составило 22 тысячи человек, уточнили в ведомстве.

171
Post cover

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

На вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 774 человека. Из них более 500 участников протестных акций были задержаны в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Задержано 774 человека, в Минске — более 500. В места содержания задержанных водворено 544 человека, — говорится в сообщении.

В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

На место прибыли силовики и стали задерживать участников акции.

Общее число участников протестов по стране, по подсчётам МВД, составило 22 тысячи человек. Из них в Минске в несогласованных акциях приняли участие 15 тысяч белорусов. В ведомстве добавили, что шествующие прошли по проспекту Пушкина (через улицу Орловскую и проспект Победителей), после чего направились в микрорайон Дрозды.

Как накануне сообщал Лайф, до начала протестов в центр Минска стянулась колонна военной техники, а силовики перекрыли излюбленные места протестующих. Сами же участники акции дошли до резиденции Александра Лукашенко. Также крупная акция протеста прошла в Бресте. Там для разгона митингующих милиция применяла водомёт.

Выбор редакции

Loading...