МВД Белоруссии сообщило о задержании 774 человек в ходе протестов 13 сентября

На вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 774 человека. Из них более 500 участников протестных акций были задержаны в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

— Задержано 774 человека, в Минске — более 500. В места содержания задержанных водворено 544 человека, — говорится в сообщении.

Общее число участников протестов по стране, по подсчётам МВД, составило 22 тысячи человек. Из них в Минске в несогласованных акциях приняли участие 15 тысяч белорусов. В ведомстве добавили, что шествующие прошли по проспекту Пушкина (через улицу Орловскую и проспект Победителей), после чего направились в микрорайон Дрозды.