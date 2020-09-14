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На выборах главы Коми победил врио губернатора Уйба

Он набрал 73,18% голосов избирателей.

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Владимир Уйба. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Республике Коми на выборах главы региона, которые прошли накануне, победил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Уйба. Об этом сообщили в избирательной комиссии субъекта РФ.

Отмечается, что за него свой голос отдали 73,18% избирателей. Такой результат озвучили после обработки всех протоколов. Кандидат от ЛДПР Андрей Никитин набрал 10,83% голосов, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарёв — 5,73%, а Виктор Бетехтин от "Зелёной альтернативы" — 5,71%.

Губернатор Ростовской области Голубев победил на выборах главы региона

Свои голоса за него отдали 65,6% избирателей.

Напомним, врио губернатора Коми Уйба был назначен в апреле текущего года решением президента РФ Владимира Путина после отставки главы региона Сергея Гапликова.

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