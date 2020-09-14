На выборах главы Коми победил врио губернатора Уйба

В Республике Коми на выборах главы региона, которые прошли накануне, победил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Уйба. Об этом сообщили в избирательной комиссии субъекта РФ.

Отмечается, что за него свой голос отдали 73,18% избирателей. Такой результат озвучили после обработки всех протоколов. Кандидат от ЛДПР Андрей Никитин набрал 10,83% голосов, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарёв — 5,73%, а Виктор Бетехтин от "Зелёной альтернативы" — 5,71%.