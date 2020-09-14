Тарзан прокомментировал сообщения о беременной любовнице и потребовал не вмешиваться в частную жизнь

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный как Тарзан, не стал молчать после сообщений о якобы беременной любовнице, обокравшей певицу, и выступил с официальным обращением к СМИ. В нём он потребовал прекратить вмешиваться в их частную жизнь и удалить всю информацию и изображения, "распространяемые с нарушением закона". Об этом сообщает издание "Дни.ру".

— На днях многие СМИ, Telegram-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королёвой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне, — написал Глушко в "Инстаграме".

Он подчеркнул, что этим паре нанесли "существенный ущерб", в том числе моральный, потребовал прекратить вмешательство в частную жизнь и впредь не допускать "незаконных публикаций и иных действий" в отношении себя и своей супруги.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице.