В ОП РФ заявили, что не выявили серьёзных нарушений в единый день голосования

Единый день голосования в России прошёл спокойно и без серьёзных происшествий. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила председатель Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

— В целом наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках и о том, что случаев, которые вызывали бы серьёзную озабоченность, не было, — сказала Михеева.

По её словам, ситуационный центр зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на региональных избирательных участках, при этом на горячую линию Общественной палаты РФ поступило всего 12 звонков со всей России. По словам Михеевой, это беспрецедентно низкий показатель. Глава ОП РФ также отметила рост числа общественных наблюдателей, которых в этом году работало более 57 тысяч по всей стране. За прошлыми же выборами следило около 40 тысяч человек.