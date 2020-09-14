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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Это первая международная поездка белорусского лидера после выборов 9 августа.

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Фото © Islam Yakut / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров пройдут без делегаций — с глазу на глаз. Также не ожидается и итоговой пресс-конференции. Среди тем обсуждения — сотрудничество Москвы и Минска в различных сферах и перспективы его развития. Также президенты рассмотрят международную проблематику и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Сам Лукашенко обещал "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным.

Напомним, что это уже четвёртый визит Лукашенко в Россию в 2020 году и первый после выборов 9 августа.

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