Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Переговоры лидеров пройдут без делегаций — с глазу на глаз. Также не ожидается и итоговой пресс-конференции. Среди тем обсуждения — сотрудничество Москвы и Минска в различных сферах и перспективы его развития. Также президенты рассмотрят международную проблематику и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Сам Лукашенко обещал "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным.