Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Переговоры лидеров пройдут без делегаций — с глазу на глаз. Также не ожидается и итоговой пресс-конференции. Среди тем обсуждения — сотрудничество Москвы и Минска в различных сферах и перспективы его развития. Также президенты рассмотрят международную проблематику и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Сам Лукашенко обещал "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным.
Напомним, что это уже четвёртый визит Лукашенко в Россию в 2020 году и первый после выборов 9 августа.