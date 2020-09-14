Дрозденко переизбран губернатором Ленобласти

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко переизбран губернатором региона. Явка на выборы составила 51,52%, проголосовало 701 167 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как уточнили в пресс-службе, Дрозденко по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 83,6% голосов избирателей.

— Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за доверие, а всех кандидатов — за честную борьбу, — сказал Дрозденко, комментируя итоги выборов.