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Дрозденко переизбран губернатором Ленобласти

По итогам обработки 100% протоколов он набрал 83,6% голосов избирателей.

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Фото © Правительство Ленинградской области

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко переизбран губернатором региона. Явка на выборы составила 51,52%, проголосовало 701 167 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как уточнили в пресс-службе, Дрозденко по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 83,6% голосов избирателей.

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Свои голоса за него отдали 65,6% избирателей.

Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за доверие, а всех кандидатов — за честную борьбу, — сказал Дрозденко, комментируя итоги выборов.

Накануне Дума ХМАО переизбрала губернатором региона Наталью Комарову, за неё проголосовало 29 депутатов.

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