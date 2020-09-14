Конфликт в центре Москвы закончился стрельбой

В Москве неизвестный начал стрелять из травматического оружия, когда не смог решить конфликт мирным путём, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
Инцидент произошёл на Таганской улице. Между двумя компаниями началась ссора, и в определённый момент один из её участников выстрелил, попав в человека. После этого злоумышленники скрылись. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Сейчас участников конфликта ищут, по факту произошедшего проводится проверка.
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