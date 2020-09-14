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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 230 тысяч человек

Вылечившиеся могут стать донорами и сдать плазму крови для лечения других пациентов.

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Фото © EPA

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 230 397 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 824 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Количество случаев коронавируса в мире превысило 29 миллионов

Лидером по числу пациентов с CoViD-19 за всё время являются США.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с пандемией CoViD-19.

Ранее в ВОЗ зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки в мире.

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