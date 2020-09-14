Этому коту пришлось удалить глаза из-за язвы, но пользователи Сети полюбили его даже таким

Кот Джаспер выглядит не совсем привычно — у 12-летнего сфинкса нет глаз. Несмотря на это, его фотографии периодически становятся вирусными, а в "Инстаграме" на хвостатого подписано более 64 тыс. человек, которых совсем не пугает его внешний вид.

Фото © Instagram / jazzy.purrs

Когда Джаспер попал к хозяйке Келли, ему было два года и он выглядел вполне здоровым. Однако жизнь в любви и заботе омрачилась недобрыми известиями. Сначала у питомца обнаружили вирус герпеса, а затем — язву роговицы. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что было принято нелёгкое решение — удалить глаз. Через несколько лет такое же заболевание обнаружили на втором глазу, и сценарий повторился.

Фото © Instagram / jazzy.purrs

Однако печальные обстоятельства не помешали Джасперу вести активную, насыщенную жизнь и покорить не одно сердце. Недавно старичок снова побывал у врачей, где лишился нескольких зубов. Но хвостатый уже идёт на поправку, ведь он справлялся с бедами и пострашнее.

Фото © Instagram / jazzy.purrs