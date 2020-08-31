Девушка приютила "самого грустного кота на свете" и показала, насколько прекрасен он стал через год

Много лет Брюс был бездомным, и когда сотрудники Общества защиты животных в Миннесоте, США, подобрали семилетнего кота на улице, то тот выглядел самым грустным на свете. У Брюса наблюдались проблемы с иммунной системой, были сколоты зубы, травмирован глаз, а всё тело испещрено шрамами, пишет Mirror.
Бедняге стали подыскивать дом, однако это оказалось не так просто. Но вдруг в соцсетях его увидела девушка по имени Сандра. С тех пор пушистик не выходил у неё из головы. Ей очень хотелось взять кота к себе, но хозяин квартиры, в которой она жила, запрещал держать животных.
Именно в этот день год назад всё и началось. Я прокручивала свою инстаграм-ленту, когда наткнулась на видео, где кот по кличке Брюс Уиллис искал дом. Сначала я не придала этому значения, но потом увидела его фото. У меня сердце сжалось. В выражении мордочки кота было что-то такое, от чего мне захотелось плакать
Сандра, хозяйка Брюса
Видео © TikTok / Bruce Willis the Cat
Девушка не собиралась так просто сдаваться. Она обзвонила всех своих друзей и знакомых, спрашивая, не могут ли они приютить Брюса. Но шло время, животное никто не забирал, и тогда Сандра решила, что это судьба. Она пустила в ход всё своё обаяние и красноречие, чтобы уговорить арендодателя. И наконец привезла Брюса к себе.
Прошёл год, и "самого грустного кота" было не узнать. Раны затянулись, выросла новая шелковистая шерсть, а самое главное, изменился его взгляд. 12 месяцев животное было окружено заботой и любовью, и это изменило пушистика целиком. Сандра сняла трогательное видео для TikTok, показав удивительную трансформацию питомца. "Прошёл уже год с тех пор, как я его забрала. И он самый счастливый кот из всех, кого я знаю", — отметила она.
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