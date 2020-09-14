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В ВОЗ спрогнозировали рост смертности в Европе из-за CoViD-19

Его связали с вероятным увеличением числа заболевших в осенние месяцы.

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Фото © EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает рост числа смертей из-за коронавируса в Европе в октябре – ноябре. Об этом сообщает France Presse.

Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность, — заявил агентству директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Отмечается, что рост числа смертей будет связан с увеличением количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

С начала пандемии коронавирусом заразилось уже 29 миллионов человек. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 062 811 случаев заражения, выздоровело 876 225 человек, умерло — 18 578.

Ранее Лайф писал о причинах роста заболеваемости CoViD-19 в некоторых регионах России.

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