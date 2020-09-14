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"Зенит" может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн

Петербургский клуб не отступает и предпринимает вторую попытку с покупкой хорвата.

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Как сообщает сразу несколько спортивных СМИ, "Зенит" намерен купить игрока московского ЦСКА Николу Влашича. И если раньше шла речь о сумме в €25 млн, то теперь сообщают о €40 млн. Напомним, что первая попытка "Зенита" купить хорватского хавбека не увенчалась успехом. Армейцы уговорили Влашича остаться в команде.

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ЦСКА дома одержал волевую победу в главном дерби страны.

Влашич играет в ЦСКА с лета 2018 года. Сначала он выступал на правах аренды, а затем армейцы выкупили его у "Эвертона".

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