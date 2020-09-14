"Зенит" может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн

Как сообщает сразу несколько спортивных СМИ, "Зенит" намерен купить игрока московского ЦСКА Николу Влашича. И если раньше шла речь о сумме в €25 млн, то теперь сообщают о €40 млн. Напомним, что первая попытка "Зенита" купить хорватского хавбека не увенчалась успехом. Армейцы уговорили Влашича остаться в команде.