Глава Смоленской области Островский победил на губернаторских выборах

Губернатор Смоленской области Алексей Островский переизбран главой региона. Член партии ЛДПР набрал 56,54% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.
По итогам обработки 100% бюллетеней представитель КПРФ Андрей Митрофаненков набрал 25,80%, Ольга Калистратова от партии "Справедливая Россия" — 8%. За Александра Бичаева от Коммунистов России проголосовало 6,24% избирателей.
Дрозденко переизбран губернатором ЛенобластиПо итогам обработки 100% протоколов он набрал 83,6% голосов избирателей.
Напомним, на выборах главы Коми победу одержал врио губернатора Владимир Уйба.