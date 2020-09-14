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Глава Смоленской области Островский победил на губернаторских выборах

По данным ЦИК РФ, в регионе обработано 100% бюллетеней.

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Фото © VK / ostrovskylive1

Губернатор Смоленской области Алексей Островский переизбран главой региона. Член партии ЛДПР набрал 56,54% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По итогам обработки 100% бюллетеней представитель КПРФ Андрей Митрофаненков набрал 25,80%, Ольга Калистратова от партии "Справедливая Россия" — 8%. За Александра Бичаева от Коммунистов России проголосовало 6,24% избирателей.

Дрозденко переизбран губернатором Ленобласти

По итогам обработки 100% протоколов он набрал 83,6% голосов избирателей.

Напомним, на выборах главы Коми победу одержал врио губернатора Владимир Уйба.

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