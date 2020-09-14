Успел сменить имя и биографию. В Иркутской области мужчину арестовали за убийство 26-летней давности

СУ СКР по Иркутской области арестовало 51-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершённом 26 лет назад. За это время фигурант дела успел скрыться в Казахстане, где полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Белгородскую область. Там его и удалось задержать.
Подросток раскрыл дело 27-летней давности, когда полицейские оказались бессильныСемья Джанет Фаррис уже смирилась с тем, что не увидит её живой, ведь правоохранители так и не смогли дать им ответ и не нашли никаких следов. Но мысль о том, что же с ней произошло, не давала родственникам покоя на протяжении многих лет.
— По версии следствия, в апреле 1994 года на обочине дороги вблизи одного из населённых пунктов Братского района было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своём автомобиле с двумя неизвестными лицами, — сообщает пресс-служба ведомства. — По горячим следам удалось установить личности подозреваемых, но задержать их не смогли, поскольку они скрылись на территории Республики Казахстан.
Подозреваемый сознался в содеянном. На допросе он рассказал, что на преступление пошёл из корыстных побуждений. Его показания помогли восстановить картину событий, произошедших после убийства. Оказалось, что после расправы над жертвой и завладения её автомобилем подозреваемые отправили родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что он в Иркутске и якобы вернётся через неделю, тем самым выиграв для себя время, чтобы уехать в другой регион до объявления машины в розыск.
Розыск второго подозреваемого между тем продолжается. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф рассказывал о "московской мисс Марпл", которая раскрыла преступление двухлетней давности, совершённое её зятем.
А весной в столице задержали гражданина Казахстана за преступление почти 30-летней давности. Всё это время он проживал в Москве по поддельным документам.