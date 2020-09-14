Успел сменить имя и биографию. В Иркутской области мужчину арестовали за убийство 26-летней давности

СУ СКР по Иркутской области арестовало 51-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершённом 26 лет назад. За это время фигурант дела успел скрыться в Казахстане, где полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Белгородскую область. Там его и удалось задержать.

— По версии следствия, в апреле 1994 года на обочине дороги вблизи одного из населённых пунктов Братского района было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своём автомобиле с двумя неизвестными лицами, — сообщает пресс-служба ведомства. — По горячим следам удалось установить личности подозреваемых, но задержать их не смогли, поскольку они скрылись на территории Республики Казахстан.

Подозреваемый сознался в содеянном. На допросе он рассказал, что на преступление пошёл из корыстных побуждений. Его показания помогли восстановить картину событий, произошедших после убийства. Оказалось, что после расправы над жертвой и завладения её автомобилем подозреваемые отправили родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что он в Иркутске и якобы вернётся через неделю, тем самым выиграв для себя время, чтобы уехать в другой регион до объявления машины в розыск.

Розыск второго подозреваемого между тем продолжается. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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