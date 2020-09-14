Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября 2020, 13:10

Памфилова заявила, что 16 партий смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей

Глава ЦИК также оценила прошедшее голосование.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в выборах в Госдуму в 2021 году 16 политических партий смогут участвовать без сбора подписей.

13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16, — сказала она, подводя итоги единого дня голосования.

Три новые политические партии, зарегистрированные в 2020 году, прошли в региональные парламенты. Это "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива".

Памфилова также заявила, что прошедшие накануне выборы были беспрецедентно сложными для представителей избирательной системы, но они достойно справились с этим, несмотря на "неимоверную нагрузку".

Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными
Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными

Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии, — сказала глава Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК подчеркнула, что нарушений на прошедших выборах было меньше, чем когда бы то ни было. Памфилова добавила, что избирательная кампания прошла чисто и спокойно.

Ранее глава Центризбиркома заявила, что избирательная комиссия выдерживала постоянную критику на выборах.

BannerImage

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Варвара Романова
  • Новости
  • цик
  • Элла Памфилова
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar