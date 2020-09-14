Куба открыла границы для туристов

Куба перезапустила международный туризм и надеется на возвращение путешественников из России, сообщили в АТОР.

Отмечается, что государство, расположенное в северной части Карибского моря, объявило о готовности принимать туристов-иностранцев с 1 июля 2020 года. На первом этапе были разрешены лишь чартеры на курорты, где никогда не выявлялись случаи заражения новым типом коронавируса, — Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария.

Первыми на остров вернулись канадцы — с 5 сентября на Кайо-Коко еженедельно начали летать самолёты Air Canada.

Как отметили в Ассоциации туроператоров, Куба очень рассчитывает на возвращение чартерных рейсов из России. В прошлом году остров посетило рекордное число россиян — почти 178 тысяч (+30% к показателям 2018 года).

— У кубинских медиков накоплен большой опыт в борьбе с коронавирусом. Наши медицинские бригады оказали помощь в ликвидации вспышек этой инфекции в более чем 40 странах мира, — рассказал советник Посольства Кубы в Москве по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, добавив, что опытные врачи будут на постоянной основе дежурить в каждом отеле, где остановятся иностранные туристы.