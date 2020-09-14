Песков — о времени, выделенном на встречу Путина и Лукашенко в Сочи: Сколько потребуется

Ограничений по времени на встречу лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не установлено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

— Сколько потребуется, — ответил пресс-секретарь президента России на вопрос о том, сколько времени заложено на переговоры президентов, которые начнутся в Сочи около 14:00 мск.