Песков — о времени, выделенном на встречу Путина и Лукашенко в Сочи: Сколько потребуется

Ограничений по времени на встречу лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не установлено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
— Сколько потребуется, — ответил пресс-секретарь президента России на вопрос о том, сколько времени заложено на переговоры президентов, которые начнутся в Сочи около 14:00 мск.
Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с ПутинымЭто первая международная поездка белорусского лидера после выборов 9 августа.
Напомним, встреча лидеров двух государств пройдёт в формате "один на один", без присутствия журналистов. Ранее Лукашенко обещал в ходе переговоров с Путиным "расставить все точки над "i".
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