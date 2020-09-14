Мог уйти к родному отцу. В Иркутской области третий день ищут семилетнего мальчика, не вернувшегося из школы — видео

В посёлке Уховский Иркутской области третий день продолжаются поиски семилетнего мальчика, который 12 сентября не вернулся домой из школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Для поисков ребёнка создали оперативный штаб, к ним привлечены опытные следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтёры. Специалисты проверили уже более ста заброшенных ферм, домов, чердаков, подвалов, обследовали озёра и лесной массив. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

Отмечается, что в ходе поисковой операции опросили уже более полутора тысяч человек, а в посёлке постоянно транслируется голосовое сообщение о пропаже ребёнка.

Согласно данным следствия, мальчик проживал с мамой, отчимом и младшей сестрой. Правоохранители отрабатывают версию, что школьник мог отправиться к родному отцу в посёлок Куйтун, расположенный в 30 километрах от его дома.

В день пропажи мальчик, страдающий астмой, был одет в красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, а также кремовую шапку.