В посёлке Уховский Иркутской области третий день продолжаются поиски семилетнего мальчика, который 12 сентября не вернулся домой из школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Для поисков ребёнка создали оперативный штаб, к ним привлечены опытные следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтёры. Специалисты проверили уже более ста заброшенных ферм, домов, чердаков, подвалов, обследовали озёра и лесной массив. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.
Отмечается, что в ходе поисковой операции опросили уже более полутора тысяч человек, а в посёлке постоянно транслируется голосовое сообщение о пропаже ребёнка.
Согласно данным следствия, мальчик проживал с мамой, отчимом и младшей сестрой. Правоохранители отрабатывают версию, что школьник мог отправиться к родному отцу в посёлок Куйтун, расположенный в 30 километрах от его дома.
Ели ягоды, спали на дождевике. Один из потерявшихся под Сочи ребят рассказал, как они провели сутки в горахВ группе с несовершеннолетними также были трое взрослых, всех туристов уже эвакуировали.
В день пропажи мальчик, страдающий астмой, был одет в красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, а также кремовую шапку.
Ранее Лайф рассказывал, что пропавшие в Ленинградской области братья 11 и 13 лет нашлись в Санкт-Петербурге.
Лента новостей
Памфилова заявила, что 16 партий смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей
сегодня в 10:10
Песков — о времени, выделенном на встречу Путина и Лукашенко в Сочи: Сколько потребуется
сегодня в 10:06
Мог уйти к родному отцу. В Иркутской области третий день ищут семилетнего мальчика, не вернувшегося из школы — видео
сегодня в 09:56