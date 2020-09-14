В Новосибирске подвели итоги выборов депутатов горсовета

В Новосибирске подвели итоги выборов депутатов городского совета. Голосование прошло без серьёзных нарушений, а многие сообщения о них не нашли подтверждения, сообщает портал Sib.fm.

Лидерство в регионе удержала "Единая Россия", которая продвинула в горсовет 23 человека. Также единороссы одержали победу и на выборах в Заксобрание Новосибирской области. Там из 38 одномандатных округов партия заняла 27 мест.

От КПРФ в городской совет прошло восемь человек. При этом отмечается, что два кандидата, шансы на победу которых оценивались как стопроцентные, проиграли соперникам из местной оппозиции. Партия ЛДПР сумела провести в горсовет всего пять человек. Столь низкий результат связывают с обвинениями партийцев в провокациях на этапе агитации перед выборами.

Наименьшее число депутатов прошло от оппозиционной партии "Новосибирск 2020". Отмечается, что сформировать полноценную фракцию у них не получится, поскольку для этого нужно минимум пять кандидатов, а партия сумела продвинуть лишь четырёх.