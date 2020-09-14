В Новосибирске подвели итоги выборов депутатов горсовета

В Новосибирске подвели итоги выборов депутатов городского совета. Голосование прошло без серьёзных нарушений, а многие сообщения о них не нашли подтверждения, сообщает портал Sib.fm.
Лидерство в регионе удержала "Единая Россия", которая продвинула в горсовет 23 человека. Также единороссы одержали победу и на выборах в Заксобрание Новосибирской области. Там из 38 одномандатных округов партия заняла 27 мест.
От КПРФ в городской совет прошло восемь человек. При этом отмечается, что два кандидата, шансы на победу которых оценивались как стопроцентные, проиграли соперникам из местной оппозиции. Партия ЛДПР сумела провести в горсовет всего пять человек. Столь низкий результат связывают с обвинениями партийцев в провокациях на этапе агитации перед выборами.
Больше явка, больше конкуренции, больше фейков. В ОП РФ подвели итоги единого дня голосованияОтмечается снижение количества жалоб на избирательных участках.
Наименьшее число депутатов прошло от оппозиционной партии "Новосибирск 2020". Отмечается, что сформировать полноценную фракцию у них не получится, поскольку для этого нужно минимум пять кандидатов, а партия сумела продвинуть лишь четырёх.
Ранее Лайф озвучивал предварительные итоги выборов в законодательные собрания российских регионов, где больше половины голосов получили представители партии "Единая Россия".