Слепому на оба глаза россиянину выдали водительские права

Слепой на оба глаза житель Оренбургской области получил водительские права. Лишать россиянина возможности управления автомобилем пришлось через суд, сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас надзорные органы выясняют, как мужчине удалось получить документ.

В 2004 году житель города Медногорска обратился к окулисту в связи с ухудшением зрения. Мужчина находился под наблюдением 14 лет, после чего в 2018-м врачи поставили ему страшный диагноз: слепота обоих глаз. Однако в том же году он беспрепятственно получил водительское удостоверение.

Узнав об этом, городской прокурор решил через суд добиться лишения мужчины прав на управление транспортным средством. Очевидно, судья счёл доводы прокурора более чем основательными и лишил слепого водителя прав. Однако теперь прокуратуре предстоит выяснить, кто и на каком основании выдал мужчине этот документ.