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Слепому на оба глаза россиянину выдали водительские права

Документ мужчина получил после того, как окулист поставил ему страшный диагноз.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Слепой на оба глаза житель Оренбургской области получил водительские права. Лишать россиянина возможности управления автомобилем пришлось через суд, сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас надзорные органы выясняют, как мужчине удалось получить документ.

В 2004 году житель города Медногорска обратился к окулисту в связи с ухудшением зрения. Мужчина находился под наблюдением 14 лет, после чего в 2018-м врачи поставили ему страшный диагноз: слепота обоих глаз. Однако в том же году он беспрепятственно получил водительское удостоверение.

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Девочка смогла видеть уже в первые сутки после хирургического вмешательства.

Узнав об этом, городской прокурор решил через суд добиться лишения мужчины прав на управление транспортным средством. Очевидно, судья счёл доводы прокурора более чем основательными и лишил слепого водителя прав. Однако теперь прокуратуре предстоит выяснить, кто и на каком основании выдал мужчине этот документ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморском крае пьяный водитель без прав выехал на встречку и устроил ДТП со скорой помощью.

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