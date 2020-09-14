Слепому на оба глаза россиянину выдали водительские права

Слепой на оба глаза житель Оренбургской области получил водительские права. Лишать россиянина возможности управления автомобилем пришлось через суд, сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас надзорные органы выясняют, как мужчине удалось получить документ.
В 2004 году житель города Медногорска обратился к окулисту в связи с ухудшением зрения. Мужчина находился под наблюдением 14 лет, после чего в 2018-м врачи поставили ему страшный диагноз: слепота обоих глаз. Однако в том же году он беспрепятственно получил водительское удостоверение.
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Узнав об этом, городской прокурор решил через суд добиться лишения мужчины прав на управление транспортным средством. Очевидно, судья счёл доводы прокурора более чем основательными и лишил слепого водителя прав. Однако теперь прокуратуре предстоит выяснить, кто и на каком основании выдал мужчине этот документ.
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