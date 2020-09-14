Памфилова заявила о "беспрецедентном хамстве" некоторых наблюдателей на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на прошедших выборах был зафиксирован очень высокий уровень хамства и агрессии со стороны наблюдателей.
— Беспрецедентно большое количество от определённого числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии, — сказала Памфилова.
Однако она подчеркнула, что подавляющее большинство наблюдателей добросовестно выполняли свою работу и обеспечивали законность проведения кампании. На избирательных участках по всей стране находилось около 257 тысяч человек — это члены избиркомов с правом совещательного голоса, наблюдатели и представители СМИ.
В МВД сообщили, что выборы прошли без нарушений общественного порядкаПосле закрытия участков правоохранители обеспечивают безопасность при перевозке избирательной документации в ТИК.
Как сообщила Памфилова, на выборы пришли не все заявленные кандидатами, партиями и субъектами общественного контроля люди.
— Явка наблюдателей, то есть процент от заявленного, реально пришедших наблюдателей, составила: 80% — от политических партий, 66% — от кандидатов, 79% — от субъектов общественного контроля, — сказала она.
Медведев — о минувших выборах: Они были самыми труднымиПри этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.
Памфилова также отметила, что единый день голосования прошёл спокойно и без серьёзных нарушений, но при этом "в действиях некоторых комиссий были недостатки, к ним есть претензии со стороны ЦИК".
Ранее Памфилова сообщила, что 16 партий смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей.