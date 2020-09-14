Памфилова заявила о "беспрецедентном хамстве" некоторых наблюдателей на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на прошедших выборах был зафиксирован очень высокий уровень хамства и агрессии со стороны наблюдателей.

— Беспрецедентно большое количество от определённого числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии, — сказала Памфилова.

Однако она подчеркнула, что подавляющее большинство наблюдателей добросовестно выполняли свою работу и обеспечивали законность проведения кампании. На избирательных участках по всей стране находилось около 257 тысяч человек — это члены избиркомов с правом совещательного голоса, наблюдатели и представители СМИ.

Как сообщила Памфилова, на выборы пришли не все заявленные кандидатами, партиями и субъектами общественного контроля люди.

— Явка наблюдателей, то есть процент от заявленного, реально пришедших наблюдателей, составила: 80% — от политических партий, 66% — от кандидатов, 79% — от субъектов общественного контроля, — сказала она.

Памфилова также отметила, что единый день голосования прошёл спокойно и без серьёзных нарушений, но при этом "в действиях некоторых комиссий были недостатки, к ним есть претензии со стороны ЦИК".