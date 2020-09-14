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Депутат-самовыдвиженец из Новосибирска после выборов хочет вступить в "Единую Россию"

Он отметил, что это поможет эффективно решать проблемы избирателей.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Новосибирске самовыдвиженец Александр Савельев, который накануне был избран депутатом городского совета, намерен вступить во фракцию партии "Единая Россия".

Для того чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию "ЕР" — логичное решение, — подчеркнул он.

Савельев отметил, что работает в одном из самых сложных округов, территория которого включает новостройки и частный сектор. Он уже провёл более ста встреч и получил почти 500 наказов и теперь, подчёркивает депутат, нужно оправдывать доверие избирателей. По словам Савельева, он уже работал в горсовете в течение пяти лет и отметил, что без поддержки коллег было сложно добиваться результата.

Больше явка, больше конкуренции, больше фейков. В ОП РФ подвели итоги единого дня голосования

Отмечается снижение количества жалоб на избирательных участках.

Как сообщает издание "Новая Сибирь", депутат выиграл по округу № 33, обогнав оппонентов из КПРФ и несистемной оппозиции.

Представители "Единой России" получили в горсовете 23 мандата, формирование партийных фракций начнётся в ближайшее время.

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