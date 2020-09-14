Депутат-самовыдвиженец из Новосибирска после выборов хочет вступить в "Единую Россию"

Савельев отметил, что работает в одном из самых сложных округов, территория которого включает новостройки и частный сектор. Он уже провёл более ста встреч и получил почти 500 наказов и теперь, подчёркивает депутат, нужно оправдывать доверие избирателей. По словам Савельева, он уже работал в горсовете в течение пяти лет и отметил, что без поддержки коллег было сложно добиваться результата.