Депутат-самовыдвиженец из Новосибирска после выборов хочет вступить в "Единую Россию"

В Новосибирске самовыдвиженец Александр Савельев, который накануне был избран депутатом городского совета, намерен вступить во фракцию партии "Единая Россия".
— Для того чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию "ЕР" — логичное решение, — подчеркнул он.
Савельев отметил, что работает в одном из самых сложных округов, территория которого включает новостройки и частный сектор. Он уже провёл более ста встреч и получил почти 500 наказов и теперь, подчёркивает депутат, нужно оправдывать доверие избирателей. По словам Савельева, он уже работал в горсовете в течение пяти лет и отметил, что без поддержки коллег было сложно добиваться результата.
Больше явка, больше конкуренции, больше фейков. В ОП РФ подвели итоги единого дня голосованияОтмечается снижение количества жалоб на избирательных участках.
Как сообщает издание "Новая Сибирь", депутат выиграл по округу № 33, обогнав оппонентов из КПРФ и несистемной оппозиции.
Представители "Единой России" получили в горсовете 23 мандата, формирование партийных фракций начнётся в ближайшее время.