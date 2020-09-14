Петербуржца, просидевшего более 10 часов на крыше храма, спустили на землю — видео

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге спасатели сняли с крыши Александро-Невской лавры 40-летнего работника монастыря, который провёл там несколько часов. Для этого специалисты использовали автовышку.

Судя по кадрам с места событий, мужчина не сопротивлялся во время спасательной операции, а спокойно спустился на землю. Однако перед этим он заявлял, что внизу ему грозит опасность, которая якобы исходит от бывшей жены. И даже сбросил документы — заявления в полицию о преследовании и попытках убийства.

Видео © LIFE

По словам мужчины, он жил в Ростовской области и некоторое время назад выкрал у своей экс-супруги документы, которые подтверждают махинации с недвижимостью, и передал их правоохранителям. После этого ему якобы посоветовали уехать из города и он перебрался в Санкт-Петербург. Теперь же мужчина уверен, что его преследуют и хотят убить.

Отец забравшегося на крышу храма рассказал, что у того есть психологические проблемы, а с супругой он развёлся полтора года назад.