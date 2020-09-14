Спустившийся с крыши храма петербуржец не захотел оформлять протоколы и уехал на такси — видео

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Работник монастыря, которого сняли с крыши Александро-Невской лавры, где он провёл несколько часов, заявил, что не сядет в машину к правоохранителям, а уедет сам и не будет составлять никаких протоколов.

Мужчина также требовал губернатора, который, по его словам, должен был откуда-то спуститься. Кроме того, он заявил, что его преследовали три года, правда, не уточнил, кто именно.

Люди рядом, вероятно, знакомые с героем событий, просили его "успокоиться и потерпеть".

После мужчина сел в такси и уехал. Журналистам он рассказал, что ему есть где остановиться, а спуститься с крыши его пыталась уговорить возлюбленная. На другие вопросы он отвечать не стал.