Спустившийся с крыши храма петербуржец не захотел оформлять протоколы и уехал на такси — видео

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Работник монастыря, которого сняли с крыши Александро-Невской лавры, где он провёл несколько часов, заявил, что не сядет в машину к правоохранителям, а уедет сам и не будет составлять никаких протоколов.
Мужчина также требовал губернатора, который, по его словам, должен был откуда-то спуститься. Кроме того, он заявил, что его преследовали три года, правда, не уточнил, кто именно.
Люди рядом, вероятно, знакомые с героем событий, просили его "успокоиться и потерпеть".
Повернули не туда и спасли несколько жизней. Строители рассказали, как ловили падающих малышей в НовосибирскеМужчины не растерялись и быстро организовали едва ли не профессиональную спасательную операцию.
После мужчина сел в такси и уехал. Журналистам он рассказал, что ему есть где остановиться, а спуститься с крыши его пыталась уговорить возлюбленная. На другие вопросы он отвечать не стал.
Напомним, мужчину спустили с помощью автовышки, на крыше он провёл более 10 часов. Он заявлял, что внизу ему угрожает опасность, которая исходит от бывшей жены.