Стимулирующие выплаты медикам продлили на сентябрь

Российское правительство продлило стимулирующие выплаты медицинским работникам, их специалисты получат и в сентябре. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Премьер отметил, что угроза заражения CoViD-19 остаётся. Он напомнил, что именно осенью начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом, потому крайне важно соблюдать рекомендации специалистов, чтобы обезопасить себя и близких.
— Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию, — сказал Мишустин.
Мишустин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппаДополнительное финансирование позволит приобрести ещё свыше 15,5 миллиона доз препарата.
Глава кабмина указал на готовность регионов к лечению пациентов с коронавирусом. В субъектах РФ для этого есть всё необходимое, также сохранён резерв коек, добавил Мишустин.
В Минздраве раскрыли причину роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах РоссииГлава ведомства отметил, что необходимо продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.
Напомним, в конце июня российский лидер Владимир Путин распорядился продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам на июль и август.