Стимулирующие выплаты медикам продлили на сентябрь

Российское правительство продлило стимулирующие выплаты медицинским работникам, их специалисты получат и в сентябре. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер отметил, что угроза заражения CoViD-19 остаётся. Он напомнил, что именно осенью начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом, потому крайне важно соблюдать рекомендации специалистов, чтобы обезопасить себя и близких.

— Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию, — сказал Мишустин.

Глава кабмина указал на готовность регионов к лечению пациентов с коронавирусом. В субъектах РФ для этого есть всё необходимое, также сохранён резерв коек, добавил Мишустин.