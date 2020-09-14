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Стимулирующие выплаты медикам продлили на сентябрь

Ожидается, что их пролонгируют и для социальных работников.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Российское правительство продлило стимулирующие выплаты медицинским работникам, их специалисты получат и в сентябре. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер отметил, что угроза заражения CoViD-19 остаётся. Он напомнил, что именно осенью начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом, потому крайне важно соблюдать рекомендации специалистов, чтобы обезопасить себя и близких.

Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию, — сказал Мишустин.

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Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё свыше 15,5 миллиона доз препарата.

Глава кабмина указал на готовность регионов к лечению пациентов с коронавирусом. В субъектах РФ для этого есть всё необходимое, также сохранён резерв коек, добавил Мишустин.

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Глава ведомства отметил, что необходимо продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Напомним, в конце июня российский лидер Владимир Путин распорядился продлить стимулирующие выплаты медикам и соцработникам на июль и август.

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