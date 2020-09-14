Не сумев купить водку, москвич оставил в магазине гранату — видео

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На севере Москвы мужчина, не сумевший купить алкоголь посреди ночи, подложил на полку магазина гранату. В результате полицейским пришлось вызывать сапёров и оцеплять здание.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл минувшей ночью в круглосуточном "Магните" на улице Шокальского. Около часа ночи в магазин зашёл местный житель, который потребовал продать ему водку. После попыток продавцов убедить его, что ночью алкоголь пробить невозможно, мужчина открыл бутылку и начал пить прямо у кассы, запивая энергетиком.

Сотрудники магазина вызвали группу быстрого реагирования, по приезде которой конфликт удалось уладить, а покупатель отправился домой. Позже на полке с энергетиками продавцы обнаружили предмет, похожий на гранату. Приехавшие на место сапёры осмотрели находку и пришли к выводу, что перед ними граната Ф-1 с запалом.

Продавцы предположили, что среди продуктов граната появилась тогда, когда они вызвали ГБР. По их мнению, мужчина испугался, что боеприпас у него будет изъят, и решил спрятать в магазине. Позже он вернулся в "Магнит" и потребовал гранату назад, но получил решительный отказ. Полиция по данному факту начала проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге мужчина с гранатой заявился в административное здание, где расположены офисы различных организаций, и потребовал перечислить ему зарплату.