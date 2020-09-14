Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

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Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника. Об этом сегодня в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин.

— Россия остаётся привержена всем договорённостям, включая договоры о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я говорил несколько раз в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства, — отметил Путин.

Президент также затронул тему протестов, больше месяца проходящих в Белоруссии. Он подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно сделать выбор без каких-либо подсказок и давления извне.

— Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше, — сказал российский президент.