Семья Ефремова может подать на Пашаева в суд "за халтуру"

Сестра Михаила Ефремова Анастасия подтвердила Лайфу, что семья актёра расторгла договор с адвокатом Эльманом Пашаевым, который представлял интересы артиста в деле о смертельном ДТП, и находится в поиске нового юриста.

— Не исключаю, что возможна стратегия подачи иска нами за ненадлежащее выполнение адвокатских обязанностей. Я считаю, что всё это, начиная со следствия и заканчивая судом, сделано халтурно, надо было от и до разбираться, рассматривать каждый факт, а они делали всё в спешке, — рассказала она.

Анастасия также отметила, что поиском нового защитника занимается жена актёра Софья Кругликова. Сейчас у семьи уже есть юрист, который пока выступает в роли консультанта и поддерживает связь с Ефремовым в СИЗО, так как свидания с родственниками не разрешены. Анастасия выразила надежду, что новый адвокат сможет разобраться в деле и приговор артиста пересмотрят.

Сестра Ефремова рассказала, что у Михаила всё хорошо и он содержится в неплохих условиях. Помогает ему и народная поддержка.

— Мишке в СИЗО уже тысячи людей пишут письма, слова поддержки, передачи с продуктами передают. Также мне предлагают такие услуги, как помочь материально, но мы от этого отказываемся, так как очень боимся провокаций, — рассказала Анастасия.

Ранее сестра Ефремова рассказала о передачках актёру в СИЗО.