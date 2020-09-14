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Дочь Ефремова показала тело в засосах, решив, что ей нечего скрывать от подписчиков

Девушка выбрала весьма пикантный способ привлечь к себе внимание.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков, Instagram / amefremova

19-летняя Анна Мария не боится показывать подписчикам даже самые интимные моменты. Вслед за обнажёнными фото из душа девушка решила продемонстрировать насыщенную личную жизнь. Наследница Михаила Ефремова поделилась в инстаграм-историях роликом, где позировала в постели в довольно смелом виде.

Видео © Instagram / amefremova

В кадр попали обнажённые шея, плечи и зона декольте Анны Марии, которые были усеяны тёмными пятнами — судя по всему, следами, оставшимися от чьих-то страстных поцелуев. Девушка то приближала, то отдаляла камеру, не стесняясь того, что на неё попадает.

Фото © Instagram / amefremova

Фото © Instagram / amefremova

Ранее девушка рассказала, что ей с детства приходится посещать психологов и психотерапевтов. Мать Анны Марии, актриса Ксения Качалина, била ребёнка и злоупотребляла алкоголем, и наследнице Ефремова до сих пор приходится справляться с последствиями произошедшего. Также недавно Анна призналась, что "полулегально пересекла границу" России и Белоруссии. Она появилась с флагом ЛГБТ-сообщества во время шествия женщин в Минске.

Дочь Михаила Ефремова наплевала на всё происходящее и показала голое селфи из душа

Наследница артиста предстала перед подписчиками в откровенном образе.

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