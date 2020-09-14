Дочь Ефремова показала тело в засосах, решив, что ей нечего скрывать от подписчиков

19-летняя Анна Мария не боится показывать подписчикам даже самые интимные моменты. Вслед за обнажёнными фото из душа девушка решила продемонстрировать насыщенную личную жизнь. Наследница Михаила Ефремова поделилась в инстаграм-историях роликом, где позировала в постели в довольно смелом виде.

Видео © Instagram / amefremova

В кадр попали обнажённые шея, плечи и зона декольте Анны Марии, которые были усеяны тёмными пятнами — судя по всему, следами, оставшимися от чьих-то страстных поцелуев. Девушка то приближала, то отдаляла камеру, не стесняясь того, что на неё попадает.

Фото © Instagram / amefremova