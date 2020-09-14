Ирина Шейк сбросила одежду перед камерой, показав, почему остаётся главной героиней мужских фантазий

34-летняя Ирина Шейк решила разбавить осенние будни и показала в инстаграм-историях жаркий кадр. Экс-возлюбленная Брэдли Купера полностью разделась перед камерой, отправившись на природу. В руках модель держала большую рыбу, а на голове разместила очки для плавания.

Фото © Instagram / mertalas

Девушка распустила волосы, выпрямила спину и решительно смотрела вдаль, словно амазонка. "Ушла на рыбалку, увидимся позже", — игриво подписала она эффектный кадр, автором которого стал известный турецкий фотограф Мерт Алас. Он тоже разместил снимок в своём инстаграме, где не обошлось без комплиментов от пользователей.

Фото © Instagram / irinashayk

Фигура модели не перестаёт вызывать восхищение у юзеров. Поклонники назвали Шейк самой красивой женщиной в мире и отметили, что впечатляющий снимок явно войдёт в историю. Однако некоторые разглядели на нём фотошоп: якобы девушке подкорректировали лицо и талию.

Какая фигура 😍

luciferochka

Фото © Instagram / irinashayk

Самая красивая женщина jessicalanel

Фотография, которая останется в истории guzalturk