Ирина Шейк сбросила одежду перед камерой, показав, почему остаётся главной героиней мужских фантазий

34-летняя Ирина Шейк решила разбавить осенние будни и показала в инстаграм-историях жаркий кадр. Экс-возлюбленная Брэдли Купера полностью разделась перед камерой, отправившись на природу. В руках модель держала большую рыбу, а на голове разместила очки для плавания.
Фото © Instagram / mertalas
Девушка распустила волосы, выпрямила спину и решительно смотрела вдаль, словно амазонка. "Ушла на рыбалку, увидимся позже", — игриво подписала она эффектный кадр, автором которого стал известный турецкий фотограф Мерт Алас. Он тоже разместил снимок в своём инстаграме, где не обошлось без комплиментов от пользователей.
Фигура модели не перестаёт вызывать восхищение у юзеров. Поклонники назвали Шейк самой красивой женщиной в мире и отметили, что впечатляющий снимок явно войдёт в историю. Однако некоторые разглядели на нём фотошоп: якобы девушке подкорректировали лицо и талию.
Какая фигура 😍
Самая красивая женщина
Фотография, которая останется в истории
Ирина Шейк — модель родом из Еманжелинска, Челябинская область, которая приобрела мировую известность. За спиной у девушки роман с футболистом Криштиану Роналду и брак с актёром Брэдли Купером, от которого она воспитывает дочь. Подробнее о биографии модели читайте на сайте uznayvse.ru.
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