Модель с пышными формами выложила фото в белье, чтобы фанаты знали, как выглядит настоящий plus-size

28-летняя модель Эрика Липпс из Огайо, США, вовсе не типичный представитель сегмента плюс-сайз. Девушка обладает объёмной фигурой, которую редко встретишь на страницах журналов. Обычные пышные модели демонстрируют идеальное подтянутое тело с большими грудью и бёдрами и осиной талией. Но не все толстушки такие, и своими фото Эрика это только подтверждает, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / erikalipps

Раньше модель показывала себя только в одежде, стесняясь оголяться на камеру. Но затем девушка устала от собственных комплексов и снялась в нижнем белье. Одно их таких фото опубликовал в своём инстаграме бренд одежды Fashion Nova, и его подписчики пришли в восторг от новой модели. Наконец-то они смогли увидеть плюс-сайз-красотку, которая имеет хоть какое-то отношение к реальному миру, в отличие от остальных.

Фото © Instagram / erikalipps

Спасибо, что выкладываете фото пышных девушек, которые свои изгибы получили не после операций youngcutetalent

Вау, спасибо, что позвали настоящего человека, не персонажа из сказки sdgirl19041985

Настоящее воплощение уверенности в себе. Я могу только мечтать о такой смелости. Прекрасная! krishie5

Фото © Instagram / erikalipps