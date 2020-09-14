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    Жених и невеста из-за карантина остались без гостей, но смешной лайфхак спас их свадьбу от уныния

    Разумеется, можно было провести церемонию по видеосвязи, но в ней нет души, решили Романи и Сэм.

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    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Парочка из Гилфорда, Великобритания, планировала связать себя узами брака ещё в начале лета, но случился карантин, и праздник пришлось перенести. Однако даже в августе у Романи и Сэма Рондо-Смит были строгие ограничения, ведь в одном помещении нельзя собирать много людей, а в списке гостей у пары значилось около ста человек, пишет The Metro.

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Одна из подружек невесты пошутила, что ей так далеко ехать из своего города на торжество, что она лучше пришлёт свою картонную копию. Девушки посмеялись, но идея Романи понравилась. Она предложила её своему организатору, и та пришла в восторг. Вместе они заказали 48 ростовых картонных фигур, которые и заменили родственников и друзей на свадьбе.

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Романи призналась, что это не увеличило их бюджет, ведь из-за малого количества людей на празднике ей удалось неплохо сэкономить на алкоголе. Эти деньги и пошли на фигуры. Можно было, разумеется, позвонить всем по видеосвязи, но тогда не удалось бы сделать такие душевные фото со всей роднёй.

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Фото © Facebook / Hawaiian Shirt Photography

    Я уверена, что мы потом как-нибудь ещё закатим пирушку. Но пока так. Нам очень понравилась наша свадьба. Всё было такое расслабляющее и спокойное. Мы совсем не пожалели, что устроили её пораньше

    Романи Рондо-Смит

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