Пашаев раскрыл, куда бы отправил деньги за работу над делом Ефремова — видео

Адвокат Эльман Пашаев, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова, собрал целую пресс-конференцию, чтобы рассказать о резонансном деле о смертельном ДТП. Юрист заявил, что доволен своей работой, хоть его подзащитного и приговорили к восьми годам заключения.

— Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов, это не зависит от защитников, — сказал Пашаев.

Он также заявил, что не брал деньги за эту работу, однако гонорар юристу, вероятно, всё-таки обещали. По словам адвоката, с актёром у него была договорённость, что при положительном результате работы все эти средства они вместе перечислили бы в детский дом.