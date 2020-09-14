Пашаев раскрыл, куда бы отправил деньги за работу над делом Ефремова — видео

Адвокат Эльман Пашаев, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова, собрал целую пресс-конференцию, чтобы рассказать о резонансном деле о смертельном ДТП. Юрист заявил, что доволен своей работой, хоть его подзащитного и приговорили к восьми годам заключения.
— Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов, это не зависит от защитников, — сказал Пашаев.
Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзейЮрист считает, что суд был необъективен по отношению к артисту.
Он также заявил, что не брал деньги за эту работу, однако гонорар юристу, вероятно, всё-таки обещали. По словам адвоката, с актёром у него была договорённость, что при положительном результате работы все эти средства они вместе перечислили бы в детский дом.
— Я видел, что в первые три дня он признал вину. Там не за что деньги брать, — отметил Пашаев.
"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговораОсуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.
Напомним, после того, как суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы, в адрес его защитника обрушился шквал критики. Члены Федеральной палаты адвокатов обвинили его в нарушении этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса. Позже появилась информация, что Пашаев сам навязался к актёру, а некоторые предположили, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам же Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова закончилась после приговора, добавив, что не жалеет о выбранной тактике.