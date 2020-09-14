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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ главы государства вступает в силу с момента подписания.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", — говорится в указе.

Отмечается, что документ вступает в силу с момента подписания. Создание Национального центра управления в кризисных ситуациях в 2008 году было поручено в целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он относился к МЧС.

Путин — об экономическом кризисе: Самый острый этап позади

По словам главы государства, с июня в стране началось восстановление экономики.

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

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