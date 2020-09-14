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Генпрокуратура РФ направила Берлину новый запрос по ситуации с Навальным

Ответ на предыдущее обращение российская сторона пока не получила.

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Фото © ТАСС/Михаил Почуев

Видео © Генеральная прокуратура РФ

Генеральная прокуратура РФ направила в органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. Она необходима в рамках проверки, которую следственные органы МВД России проводят по факту госпитализации блогера. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он пояснил, что обращение было передано 14 сентября в рамках принятой в 1959 году Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней. В запросе ведомство попросило предоставить дополнительные объяснения медиков, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнёрами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи, — подчеркнул Иванов.

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В сложившихся обстоятельствах Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада, подчеркнул глава МИД.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

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Документ передан в прокуратуру Берлина.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.

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