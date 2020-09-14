Лавров — о ситуации с Навальным: Наши западные партнёры перешли все рамки

В ситуации с блогером Алексеем Навальным западные партнёры России перешли все рамки разумного. Об этом в интервью RTVI заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
— По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры перешли все приличия, рамки разумного, — сказал министр.
Дипломат указал, что законные основания для открытия в РФ уголовного дела по ситуации с блогером отсутствуют — Москва не может просто "верить на слово" Берлину. Лавров пояснил, что должны быть соблюдены определённые процедуры.
"Наводит на мысли". Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих НавальногоКак подчеркнул глава МИД РФ, всё это происходит одновременно с обвинениями западных стран в адрес Москвы.
— Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела, — добавил глава МИД РФ.
По мнению министра, российская сторона имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно ситуации с Навальным. Лавров согласен с мнением политологов о том, что зарубежные страны "придумали бы ещё что-то в качестве повода" для введения в отношении России дополнительных санкций, если бы не ситуация с блогером.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
"Принцип взаимности никто не отменял". Лавров пообещал Западу реакцию Москвы на возможные новые санкцииБез реакции введение ограничительных мер оставлять нельзя, подчеркнул дипломат.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том.