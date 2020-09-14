Лавров — о ситуации с Навальным: Наши западные партнёры перешли все рамки

В ситуации с блогером Алексеем Навальным западные партнёры России перешли все рамки разумного. Об этом в интервью RTVI заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры перешли все приличия, рамки разумного, — сказал министр.

Дипломат указал, что законные основания для открытия в РФ уголовного дела по ситуации с блогером отсутствуют — Москва не может просто "верить на слово" Берлину. Лавров пояснил, что должны быть соблюдены определённые процедуры.

— Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела, — добавил глава МИД РФ.

По мнению министра, российская сторона имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно ситуации с Навальным. Лавров согласен с мнением политологов о том, что зарубежные страны "придумали бы ещё что-то в качестве повода" для введения в отношении России дополнительных санкций, если бы не ситуация с блогером.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.