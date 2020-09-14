Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября 2020, 18:25

В Госдуме раскритиковали инициативу выдавать водительские права 16-летним

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

18 лет — лучший возраст для получения такого документа, считает собеседник Лайфа.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв высказался против снижения возраста выдачи водительских прав до 16 лет. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что подростки часто не осознают ответственности, которая ложится на плечи водителей, а это в свою очередь может повлечь рост аварийности.

Я эту инициативу не поддерживаю! Граждане 16 лет, которые ещё не полностью понимают, что автомобиль является транспортом повышенной опасности, могут привести к последствиям в виде гибели не только их самих, но и пассажиров или иных граждан, — сказал Москвичёв.

Слепому на оба глаза россиянину выдали водительские права
Слепому на оба глаза россиянину выдали водительские права

По его словам, 18 лет — это самый оптимальный возраст для выдачи водительского удостоверения. Москвичёв также добавил, что в будущем требования к безопасности дорожного движения необходимо ужесточать и усиливать контроль за их соблюдением, чтобы снизить статистику смертности на российских дорогах.

Напомним, с инициативой выдавать водительские права с 16-летнего возраста выступил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • водительскиеправа
  • Госдума
  • Дети
  • Евгений Москвичев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar