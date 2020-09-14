В Госдуме раскритиковали инициативу выдавать водительские права 16-летним

18 лет — лучший возраст для получения такого документа, считает собеседник Лайфа.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв высказался против снижения возраста выдачи водительских прав до 16 лет. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что подростки часто не осознают ответственности, которая ложится на плечи водителей, а это в свою очередь может повлечь рост аварийности.

— Я эту инициативу не поддерживаю! Граждане 16 лет, которые ещё не полностью понимают, что автомобиль является транспортом повышенной опасности, могут привести к последствиям в виде гибели не только их самих, но и пассажиров или иных граждан, — сказал Москвичёв.

По его словам, 18 лет — это самый оптимальный возраст для выдачи водительского удостоверения. Москвичёв также добавил, что в будущем требования к безопасности дорожного движения необходимо ужесточать и усиливать контроль за их соблюдением, чтобы снизить статистику смертности на российских дорогах.