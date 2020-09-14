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Адвокат Колесниковой заявил об ухудшении здоровья белорусской оппозиционерки в тюрьме

Она находится в общей камере на шесть человек.

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Фото © AP / ТАСС

Состояние здоровья белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которая находится в следственной тюрьме "Жодино", ухудшилось. Об этом сообщила её адвокат Людмила Казак.

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии содержится в общей камере на шесть человек, она сильно кашляет, у неё отёк носоглотки, чешутся и зудят глаза. Юристы написали заявление с просьбой о передаче необходимых лекарств.

У Марии аллергия на пыль, наверное, её обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельём, и у неё обострилась аллергия, — пояснила адвокат.

"Мешок на голову". Колесникова заявила, что её похитили и пытались вывезти из Белоруссии

Оппозиционерка обвинила в этом сотрудников Комитета госбезопасности.

Казак подчеркнула, что состояние здоровья никак не отразилось на настроении Колесниковой.

Напомним, о переводе оппозиционерки из минского СИЗО в следственную тюрьму "Жодино" стало известно 12 сентября.

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