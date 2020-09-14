Адвокат Колесниковой заявил об ухудшении здоровья белорусской оппозиционерки в тюрьме

Состояние здоровья белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которая находится в следственной тюрьме "Жодино", ухудшилось. Об этом сообщила её адвокат Людмила Казак.

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии содержится в общей камере на шесть человек, она сильно кашляет, у неё отёк носоглотки, чешутся и зудят глаза. Юристы написали заявление с просьбой о передаче необходимых лекарств.

— У Марии аллергия на пыль, наверное, её обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельём, и у неё обострилась аллергия, — пояснила адвокат.

Казак подчеркнула, что состояние здоровья никак не отразилось на настроении Колесниковой.