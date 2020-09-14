Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до 15 октября

Стимулирующие выплаты соцработникам продлили до 15 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Дополнительные средства получат сотрудники социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает на сентябрь выплаты медикам, работающим с больными CoViD-19.