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Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до 15 октября

Ранее их продлили и для врачей, занимающихся лечением больных CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Стимулирующие выплаты соцработникам продлили до 15 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Дополнительные средства получат сотрудники социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает на сентябрь выплаты медикам, работающим с больными CoViD-19.

Мишустин поручил выделить свыше 35 миллиардов рублей на выплаты безработным в регионах

Контроль за целевым и эффективным использованием этих средств должен осуществлять Роструд.

Глава правительства напомнил, что в России уже сняли большую часть ограничительных мер, однако угроза заражения коронавирусом остаётся.

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