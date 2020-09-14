14-летняя школьница верно диагностировала себе рак, просто прогуглив симптомы, которые её мучили

Всё началось с того, что 14-летняя Амелия Джонсон из Дарема, Великобритания, стала замечать на себе странные синяки. И хоть девушка занималась танцами, их расположение и частота вызвали подозрения. Школьница обратилась к врачам, которые решили, что это нехватка железа, но забрали у неё кровь на анализ, чтобы удостовериться, пишет The Sun.
Фото © Twitter / Daily Mirror
Каково же было удивление и испуг семьи Джонсон, когда посреди ночи в их дом принялись ломиться врачи скорой помощи. Они не могли ничего объяснить всполошившимся родителям девушки и лишь настаивали на срочной госпитализации. Пришлось согласиться, и, пока школьница ехала на скорой в больницу, она загуглила свои симптомы. И по первым же ссылкам оказались неутешительные диагнозы.
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"Мам, у меня, наверное, рак", — не те слова, которые когда-либо хотела услышать 41-летняя Келли Джонсон. Но анализы подтвердили острый миелоидный лейкоз, который требовал немедленного лечения. Амелию привезли ночью в больницу, а уже в девять утра ей пришлось пережить свой первый сеанс химиотерапии. Однако после полугода усиленного лечения ей удалось победить рак.
Фото © Twitter / The Scottish Sun
Побочные эффекты лечения были просто ужасными. Она не только потеряла волосы (что для красивой молодой девушки всегда страшный удар), но и постоянно чувствовала сильную боль. Несколько раз мы даже думали, что она не выкарабкается. Ты видишь, как страдает твоя дочь, и никак не можешь ей помочь — только крепко обнять... Это кошмар любого родителя
WOW-news
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