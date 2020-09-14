Бывший муж Заворотнюк сделал из неё "наложницу", избивая и изменяя с няней их детей

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды, и один из браков обернулся для неё настоящим кошмаром. Вторым избранником актрисы стал московский бизнесмен, владелец автосалонов Дмитрий Стрюков. Артистка познакомилась с ним, когда спешила в театр и решила поймать машину. У неё быстро возник роман с привлекательным богачом. Вскоре актриса вышла замуж, бросила карьеру и уехала с супругом в США, где занялась бизнесом.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Там и возникли первые трудности. По словам актрисы Виктории Пьер-Мари, которая стала гостьей передачи "Основано на реальных событиях" канала НТВ, посвящённой Анастасии Заворотнюк, муж артистки оказался настоящим "узурпатором". Он якобы решил, что звезда его собственность, "наложница". И поступал с ней как хотел. Так, он стал запрещать Анастасии работать, ограничивая её свободу, а потом и вовсе начал поднимать на неё руку — дополнила пугающий портрет актриса Лия Волянская.

Анастасия Заворотнюк с третьим мужем Петром Чернышевым. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Настя — человек закрытый, тактичный и интеллигентный, который никогда не будет трясти грязным бельём, рассказывать, что у неё в семье происходило. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил её, бил ребёнка собственного. Просто бедная Настя Лия Волянская, актриса

Анастасия Заворотнюк с третьим мужем Петром Чернышевым. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk