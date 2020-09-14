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Мама сняла заброшенный дом, но лишь на видео заметила, что из окна за ней наблюдал детский силуэт

Женщина записывала видеосообщение дочке, в котором показывала дом с привидениями. Вот только когда девушка получила запись, она потеряла дар речи: на ней был призрак.

Кадры из видео © TikTok / rebabeba

Недавно пользовательница TikTok rebabeba опубликовала видео, которое ей послала её мама. Местные жители сказали женщине, что неподалёку есть дом с привидениями, и она решила всё разузнать. Прогулявшись по территории огромного старого особняка, она так ничего и не нашла. Однако дочь, которая пересматривала видео, сразу поняла: тут что-то не так.

Видео © TikTok / rebabeba

Моя мама прислала мне это видео особняка, который она нашла во время прогулки, и я только что заметила ЛИЦО в окне

rebabeba

На записи слышно, что мама Ребекки спокойно гуляет, не замечая жуткое лицо в окне. Женщина рассуждает: "Говорят, это дом с привидениями. Не думаю, что тут кто-то жил в последние годы — его забросили уже давно. Должно быть, в своё время здание было просто великолепным. Представляю, как я гуляю здесь в каком-нибудь шикарном платье. Очень красиво!" Однако полтора миллиона пользователей TikTok энтузиазм женщины не разделяют. Судя по комментариям, лицо в окне способно перепугать кого угодно.

Боже мой, это РЕБЁНОК! Почему я должен был увидеть это прямо перед сном?!

Пользователь TikTok

Весь серотонин просто покинул моё тело!

Пользователь TikTok

Кадры из видео TikTok / rebabeba

Кадры из видео TikTok / rebabeba

Но среди комментаторов нашлись и те, кто с большим скепсисом отнёсся к видео. Появилась теория, что жуткую голову специально держат у окна, чтобы отпугивать не прошенных гостей. Сама Ребекка подтвердила эту теорию: на втором видео девушка съездила до загадочного поместья и увидела своими глазами, что призрак — самый обычный манекен, пишет Mirror.

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По словам мужчины, раньше он не верил в призраков, но не может найти иного объяснения тому, что увидел.

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