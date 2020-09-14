Мама сняла заброшенный дом, но лишь на видео заметила, что из окна за ней наблюдал детский силуэт

Недавно пользовательница TikTok rebabeba опубликовала видео, которое ей послала её мама. Местные жители сказали женщине, что неподалёку есть дом с привидениями, и она решила всё разузнать. Прогулявшись по территории огромного старого особняка, она так ничего и не нашла. Однако дочь, которая пересматривала видео, сразу поняла: тут что-то не так.

Видео © TikTok / rebabeba

Моя мама прислала мне это видео особняка, который она нашла во время прогулки, и я только что заметила ЛИЦО в окне rebabeba

На записи слышно, что мама Ребекки спокойно гуляет, не замечая жуткое лицо в окне. Женщина рассуждает: "Говорят, это дом с привидениями. Не думаю, что тут кто-то жил в последние годы — его забросили уже давно. Должно быть, в своё время здание было просто великолепным. Представляю, как я гуляю здесь в каком-нибудь шикарном платье. Очень красиво!" Однако полтора миллиона пользователей TikTok энтузиазм женщины не разделяют. Судя по комментариям, лицо в окне способно перепугать кого угодно.

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Кадры из видео TikTok / rebabeba