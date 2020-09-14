Мама сняла заброшенный дом, но лишь на видео заметила, что из окна за ней наблюдал детский силуэт

Недавно пользовательница TikTok rebabeba опубликовала видео, которое ей послала её мама. Местные жители сказали женщине, что неподалёку есть дом с привидениями, и она решила всё разузнать. Прогулявшись по территории огромного старого особняка, она так ничего и не нашла. Однако дочь, которая пересматривала видео, сразу поняла: тут что-то не так.
Видео © TikTok / rebabeba
Моя мама прислала мне это видео особняка, который она нашла во время прогулки, и я только что заметила ЛИЦО в окне
На записи слышно, что мама Ребекки спокойно гуляет, не замечая жуткое лицо в окне. Женщина рассуждает: "Говорят, это дом с привидениями. Не думаю, что тут кто-то жил в последние годы — его забросили уже давно. Должно быть, в своё время здание было просто великолепным. Представляю, как я гуляю здесь в каком-нибудь шикарном платье. Очень красиво!" Однако полтора миллиона пользователей TikTok энтузиазм женщины не разделяют. Судя по комментариям, лицо в окне способно перепугать кого угодно.
Боже мой, это РЕБЁНОК! Почему я должен был увидеть это прямо перед сном?!
Весь серотонин просто покинул моё тело!
Кадры из видео TikTok / rebabeba
Но среди комментаторов нашлись и те, кто с большим скепсисом отнёсся к видео. Появилась теория, что жуткую голову специально держат у окна, чтобы отпугивать не прошенных гостей. Сама Ребекка подтвердила эту теорию: на втором видео девушка съездила до загадочного поместья и увидела своими глазами, что призрак — самый обычный манекен, пишет Mirror.
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