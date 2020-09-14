Диетолог назвала состав идеального завтрака для школьника

Врач-диетолог Ирина Кононенко объяснила, из чего должен состоять завтрак школьника для лёгкого и продуктивного дня. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам диетолога, первый приём пищи должен помогать ребёнку оставаться сытым в течение всего дня, дать энергию для работы мозга и зрения и укрепить иммунитет. Поэтому в завтраке в первую очередь должны присутствовать яйца. Они богаты лецитином, который активизирует работу мозга.

В качестве одного из вариантов Кононенко предложила яйцо пашот с кунжутными семечками. Добавить можно авокадо — один из лучших поставщиков растительных жиров. А в составе кунжутных семечек есть кальций, который способствует росту.

Обязательной частью завтрака также должна стать каша, она является источником сложных углеводов. Идеально, по словам диетолога, подойдёт гречка с орехами. Также в кашу можно добавить морковь и сливочное масло — источники витамина А, который поможет укрепить зрение.

А вот положительное влияние сладкого на работу мозга диетолог назвала мифом. По её словам, десерты содержат простые углеводы, которые слишком быстро усваиваются и дают очень много энергии, из-за которой ребёнок становится чересчур активным и не может усваивать информацию. Также на завтрак не стоит есть мюсли, хлопья и бутерброды, а подросткам — молочные продукты.