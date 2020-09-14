СК показал, как трое подростков гоняли на авто за минуты до страшного ДТП — видео

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых накануне трое подростков на чужой машине устроили ДТП на Минском шоссе, уходя от преследования экипажа ГИБДД. СК опубликовал кадры, на которых запечатлены погоня и последствия аварии.

По предварительной версии, один из несовершеннолетних взял машину отчима и позвал друзей покататься по ночной Москве. В силу возраста и, как следствие, незнания правил дорожного движения подростки привлекли внимание полицейских, после чего началась погоня.

— Машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулём подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, — говорится в сообщении ведомства.