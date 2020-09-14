Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СК показал, как трое подростков гоняли на авто за минуты до страшного ДТП — видео

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

1871

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых накануне трое подростков на чужой машине устроили ДТП на Минском шоссе, уходя от преследования экипажа ГИБДД. СК опубликовал кадры, на которых запечатлены погоня и последствия аварии.

По предварительной версии, один из несовершеннолетних взял машину отчима и позвал друзей покататься по ночной Москве. В силу возраста и, как следствие, незнания правил дорожного движения подростки привлекли внимание полицейских, после чего началась погоня.

В Подмосковье подросток сел за руль "тойоты" и врезался в отбойник — видео

Несовершеннолетний и его друзья госпитализированы.

Машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулём подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, — говорится в сообщении ведомства.

Эту же версию ранее Лайфу подтверждал источник. Он добавил, что подростки разогнали иномарку до скорости 150 километров в час, после чего от столкновения с отбойником двоих несовершеннолетних выкинуло на проезжую часть. Как сообщал Лайф, инициатор опасной прогулки находится в коме, двое его друзей — в сознании, но в тяжёлом состоянии.

Выбор редакции

Loading...