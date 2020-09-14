Завершился подсчёт голосов на губернаторских выборах в РФ. Лайф публикует итоги

В России завершился подсчёт голосов на выборах губернаторов регионов. Стоит отметить, что во всех уголках страны победу одержали действующие главы и врио губернаторов.
Первыми итоги выборов главы региона подвели на Камчатке. Там победу одержал врио губернатора края Владимир Солодов, который набрал 80,51% голосов. В ЕАО первым стал Ростислав Гольдштейн (82,5%).
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионовМеньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.
На выборах в Брянской области в лидеры вышел действующий губернатор Александр Богомаз, набравший 71,7% голосов избирателей. В Пермском крае победу одержал врио главы Дмитрий Махонин. Голоса за него отдали 75,69% жителей. Глава Костромской области Сергей Ситников также сохранил свой пост, набрав 64,66%.
На своих постах также останутся глава Татарстана Рустам Минниханов (83,28%), губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (82,97%), глава Ростовской области Василий Голубев (65,6%), Ленинградской области Александр Дрозденко (83,61%) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (79,3%).
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Не менее убедительную победу в своих регионах одержали Михаил Развожаев, набравший в Севастополе 85,72%, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша (71,2%), врио главы Коми Владимир Уйба (73,18%). В Архангельской области победу одержал Александр Цыбульский, который набрал 69,65%. За иркутского врио губернатора Игоря Кобзева голоса отдали 60,79% избирателей.
Кроме того, должности по итогам выборов сохранили за собой действующий смоленский губернатор Алексей Островский (56,54%), врио главы Чувашии Олег Николаев (75,63%) и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (78,72%).
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Эксперты отмечают, что убедительная победа нынешних глав и врио губернаторов регионов РФ свидетельствует о правильности кадровой политики, которую проводит федеральный центр. Кроме того, выделяются и успехи пятерых выпускников "Школы губернаторов".